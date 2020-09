European Publishing Congress in Wien wegen Corona abgesagt

WIEN (dpa-AFX) - Der geplante Kongress für Medienschaffende aus Europa Anfang Oktober in Wien ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der European Publishing Congress werde verschoben und sei nun für 6. bis 8. Juni 2021 in der österreichischen Hauptstadt geplant, teilte Veranstalter Johann Oberauer am Montag mit. Das Motto des Kongresses lautete: "Das unfassbare Jahr 2020 und was jetzt kommt". 200 Teilnehmer aus Chefredaktionen und Medienmanagement hatten sich den Angaben zufolge bereits angemeldet. Inmitten der Corona-Pandemie hatte vor Tagen die Schweiz eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen./rin/DP/nas