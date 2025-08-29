DAX24.007 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Aktienentwicklung

European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag im Plus

01.09.25 09:24 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 0,053 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 0,053 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,055 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,055 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 65.000 Aktien.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,271 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit Abgaben von 73,308 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

