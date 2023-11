European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 0,039 EUR.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 15:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 0,039 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die European Lithium-Aktie bis auf 0,039 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,041 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 13.643 Stück.

Bei 0,070 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 79,028 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Abschläge von 21,483 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 14.03.2025 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net