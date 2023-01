European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Minus

Das Papier von European Lithium gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 0,050 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte European Lithium-Aktie bei 0,048 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,048 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 155.000 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.04.2022 auf bis zu 0,107 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 53,565 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,034 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 47,761 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 17.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 15.03.2024.

