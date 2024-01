European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Dienstagmittag nach oben aus

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere zuletzt 8,0 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:53 Uhr 8,0 Prozent auf 0,065 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,066 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,064 EUR. Bisher wurden heute 2.917.745 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,070 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 7,286 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,031 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 52,696 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die European Lithium-Bilanz für Q2 2024 wird am 15.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net