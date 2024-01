European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag kräftig

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 9,5 Prozent auf 0,066 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 9,5 Prozent im Plus bei 0,066 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,066 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,064 EUR. Zuletzt wechselten 2.101.807 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2023 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 6,383 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,031 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 114,332 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net