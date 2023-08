European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 0,051 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr um 1,7 Prozent auf 0,051 EUR ab. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,050 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,050 EUR. Zuletzt wechselten 184.415 European Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 40,980 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.03.2023 bei 0,039 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,314 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 14.09.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.09.2024.

