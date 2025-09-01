European Lithium Aktie News: Anleger greifen bei European Lithium am Dienstagvormittag zu

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR.

Das Papier von European Lithium konnte um 09:18 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 0,052 EUR. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,053 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,053 EUR. Bisher wurden heute 123.788 European Lithium-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,058 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,924 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 269,014 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net