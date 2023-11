European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,042 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 0,042 EUR nach oben. Bei 0,042 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,042 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 02.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,070 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 67,464 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 36,156 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net