European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochnachmittag kaum verändert

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,065 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die European Lithium-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,065 EUR. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,066 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,065 EUR nach. Bei 0,066 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 1.200.814 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2023 auf bis zu 0,070 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 8,025 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 52,623 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net