European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 11:42 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 0,042 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,044 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,043 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 223.293 Aktien.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 0,108 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die European Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 61,204 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2022 bei 0,034 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 24,702 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.09.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.09.2024.

