European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochvormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 4,5 Prozent auf 0,051 EUR ab.
Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 0,051 EUR. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,051 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,051 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 8.846 European Lithium-Aktien umgesetzt.
Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,941 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 72,157 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.
