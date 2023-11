European Lithium Aktie News: European Lithium schießt am Freitagmittag hoch

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 5,5 Prozent auf 0,044 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:16 Uhr 5,5 Prozent auf 0,044 EUR. Die European Lithium-Aktie legte bis auf 0,044 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.030.390 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,070 EUR) erklomm das Papier am 02.06.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,091 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 0,031 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,227 Prozent.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net