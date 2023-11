European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagvormittag kräftig

So bewegt sich European Lithium

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 0,044 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr in Grün und gewann 5,5 Prozent auf 0,044 EUR. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,044 EUR. Bei 0,043 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 619.800 European Lithium-Aktien.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,070 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 37,143 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 0,031 EUR. Abschläge von 30,227 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net