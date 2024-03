European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag im Bärenmodus

European Lithium im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 9,2 Prozent auf 0,045 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:03 Uhr mit Abschlägen von 9,2 Prozent bei 0,045 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,040 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Zuletzt wechselten 789.395 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.06.2023 markierte das Papier bei 0,070 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,303 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 0,031 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 44,951 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2025 erwartet.

Redaktion finanzen.net