European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag im Bärenmodus

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 11,2 Prozent auf 0,044 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 11,2 Prozent auf 0,044 EUR abwärts. Bei 0,040 EUR markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,050 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 304.499 European Lithium-Aktien.

Bei 0,070 EUR erreichte der Titel am 03.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die European Lithium-Aktie somit 37,857 Prozent niedriger. Bei 0,031 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,425 Prozent.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net