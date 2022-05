European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Vormittag

Die European Lithium-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,064 EUR. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,063 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,064 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 149.400 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,138 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 53,768 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2021 bei 0,032 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 96,914 Prozent.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte European Lithium am 06.09.2022 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 29.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

