European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 08:56 Uhr konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 0,057 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,057 EUR zu. Bei 0,057 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 312.055 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 20,862 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2022 auf bis zu 0,034 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 69,345 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 14.09.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium Ltd

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock