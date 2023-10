European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Plus

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 0,045 EUR zu.

Um 11:56 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,045 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,045 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,043 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 147.478 European Lithium-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.10.2022 erreicht. 59,292 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 0,039 EUR. Abschläge von 13,717 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 15.03.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net