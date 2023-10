European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 0,046 EUR zu.

Um 09:21 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,046 EUR. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,046 EUR an. Bei 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 75.800 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2022). Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 36,718 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,039 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 17,876 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 15.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net