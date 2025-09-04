DAX23.811 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,61 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Freitagmittag fester

05.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,052 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,052 EUR. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,052 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,051 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 680.703 European Lithium-Aktien.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,345 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 72,797 Prozent sinken.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

