European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Freitagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,052 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,052 EUR. Kurzfristig markierte die European Lithium-Aktie bei 0,052 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,051 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 680.703 European Lithium-Aktien.

Bei 0,058 EUR markierte der Titel am 25.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,345 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der European Lithium-Aktie 72,797 Prozent sinken.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net