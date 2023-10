European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 0,043 EUR.

Die European Lithium-Aktie gab im Stuttgart-Handel um 11:00 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,043 EUR nach. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,043 EUR nach. Die Stuttgart-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,043 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.000 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2022 auf bis zu 0,071 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,667 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.03.2023 bei 0,038 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,798 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net