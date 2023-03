European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Nachmittag

Um 15:41 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,045 EUR zu. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,045 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,045 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 590.279 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,107 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,786 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (0,034 EUR). Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 34,328 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.09.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 15.03.2024.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com