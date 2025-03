European Lithium Aktie News: European Lithium mit herben Abschlägen am Mittag

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 11,1 Prozent auf 0,026 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 11,1 Prozent auf 0,026 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,025 EUR nach. Bei 0,029 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.033.014 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2025 bei 0,050 EUR. 94,531 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,531 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 13.03.2026 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net