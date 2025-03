European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Donnerstagnachmittag ein

So bewegt sich European Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 9,0 Prozent auf 0,026 EUR ab.

Das Papier von European Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 9,0 Prozent auf 0,026 EUR abwärts. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,025 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,029 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.491.405 Stück gehandelt.

Bei 0,050 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,076 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,802 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte European Lithium am 14.03.2025 präsentieren. Am 13.03.2026 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net