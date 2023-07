So entwickelt sich European Lithium

European Lithium Aktie News: European Lithium haussiert am Donnerstagvormittag

06.07.23 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 185,7 Prozent im Plus bei 0,200 USD.

Um 23:20 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 185,7 Prozent auf 0,200 USD. Die European Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,320 USD an. Bei 0,070 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 262.100 European Lithium-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2023 bei 0,320 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 60,000 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,030 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 85,000 Prozent wieder erreichen. European Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.09.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 12.09.2024 dürfte European Lithium die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren. Redaktion finanzen.net

