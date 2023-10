European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Freitagvormittag

So bewegt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung zuletzt 12,5 Prozent im Plus bei 0,045 USD.

Die European Lithium-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 12,5 Prozent im Plus bei 0,045 USD. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,045 USD zu. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 0,045 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 90.000 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 85,938 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 21.12.2022 auf bis zu 0,030 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 33,333 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 15.03.2024 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net