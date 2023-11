European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag stark gefragt

So bewegt sich European Lithium

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 16,7 Prozent auf 0,049 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie konnte um 09:16 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 16,7 Prozent auf 0,049 EUR. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,050 EUR. Bei 0,048 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 381.400 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,149 Prozent über dem aktuellen Kurs der European Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,031 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 59,283 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 15.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.03.2025 dürfte European Lithium die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net