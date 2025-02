European Lithium Aktie News: European Lithium springt am Nachmittag an

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 0,037 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die European Lithium-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:58 Uhr 5,7 Prozent im Plus bei 0,037 EUR. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,037 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,034 EUR. Bisher wurden heute 183.877 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 0,057 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 34,744 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 62,162 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 14.03.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 13.03.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net