European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Dienstagvormittag ins Plus

Um 23:20 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 0,044 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,045 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,045 USD. Im NASDAQ OTC-Handel wechselten bis jetzt 76.842 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,195 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 77,538 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.12.2022 Kursverluste bis auf 0,030 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.09.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 15.03.2024.

Redaktion finanzen.net

