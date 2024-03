European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag im Bärenmodus

So entwickelt sich European Lithium

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 7,8 Prozent auf 0,040 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 7,8 Prozent auf 0,040 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,040 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,042 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 847.463 Stück gehandelt.

Am 03.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 42,550 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,031 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,691 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net