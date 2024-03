European Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von European Lithium

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 2,4 Prozent auf 0,041 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:05 Uhr um 2,4 Prozent auf 0,041 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte European Lithium-Aktie bei 0,041 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,041 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.800 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,070 EUR an. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 71,149 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,031 EUR ab. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 24,939 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von European Lithium.

