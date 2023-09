European Lithium Aktie News: European Lithium am Donnerstagvormittag kaum verändert

European Lithium im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ OTC bei 0,048 USD.

Werte in diesem Artikel

Bei der European Lithium-Aktie ließ sich um 23:20 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ OTC-Handel hat das Papier einen Wert von 0,048 USD. Bei 0,048 USD markierte die European Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die European Lithium-Aktie sank bis auf 0,048 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 0,048 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 1.500 Stück.

Bei 0,320 USD erreichte der Titel am 06.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 566,667 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.12.2022 bei 0,030 USD. Mit Abgaben von 37,500 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.09.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.09.2024.

Redaktion finanzen.net