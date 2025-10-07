European Lithium Aktie News: European Lithium gibt am Dienstagmittag deutlich nach

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 13,5 Prozent auf 0,095 EUR.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 13,5 Prozent im Minus bei 0,095 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,092 EUR. Bei 0,097 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 4.178.466 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,153 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 60,189 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,014 EUR ab. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 570,423 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net