European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von European Lithium befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,8 Prozent auf 0,052 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,050 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,050 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 216.614 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 0,107 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 50,844 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,034 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,418 Prozent.

Voraussichtlich am 17.03.2023 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von European Lithium.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com