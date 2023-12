European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Mit einem Kurs von 0,042 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Kaum Bewegung ließ sich um 11:41 Uhr bei der European Lithium-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,042 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,042 EUR. In der Spitze fiel die European Lithium-Aktie bis auf 0,042 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,042 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.000 European Lithium-Aktien.

Am 02.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,070 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 68,269 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 0,031 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,202 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 15.03.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 14.03.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net