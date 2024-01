European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag im Bärenmodus

Aktie im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 25,7 Prozent auf 0,060 USD abwärts.

Die European Lithium-Aktie notierte um 23:20 Uhr im NASDAQ OTC-Handel in Rot und verlor 25,7 Prozent auf 0,060 USD. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,060 USD. Bei 0,064 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 136.230 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 433,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,035 USD. Dieser Wert wurde am 03.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,667 Prozent würde die European Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte European Lithium am 15.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2025 dürfte European Lithium die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net