European Lithium Aktie News: European Lithium am Freitagvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ OTC-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 0,057 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im NASDAQ OTC-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 0,057 USD zu. Im Tageshoch stieg die European Lithium-Aktie bis auf 0,070 USD. Bei 0,060 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ OTC 33.900 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,320 USD an. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 82,344 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,035 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,053 Prozent.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.03.2025.

Redaktion finanzen.net