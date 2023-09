European Lithium Aktie News: European Lithium verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 0,043 EUR.

Das Papier von European Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:44 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 0,043 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,042 EUR. Bei 0,043 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 23.322 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 27.10.2022 markierte das Papier bei 0,072 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 67,209 Prozent Plus fehlen der European Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,039 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,233 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte European Lithium am 14.09.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.09.2024 werfen.

Redaktion finanzen.net