European Lithium Aktie News: European Lithium gibt am Freitagvormittag deutlich nach

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ OTC-Sitzung 14,1 Prozent auf 0,067 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 23:20 Uhr ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 14,1 Prozent auf 0,067 USD. Die Abwärtsbewegung der European Lithium-Aktie ging bis auf 0,064 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,078 USD. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 98.335 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,320 USD. Dieser Kurs wurde am 06.07.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 380,769 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 0,035 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 47,416 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 15.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net