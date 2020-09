European Lithium-Aktie aktuell: Anleger schicken European Lithium ins Plus

Etabliert sich ein Startup nachhaltig am Markt, sind diefür Investoren der ersten Stunde immens. Wie Sie in spannende Startups investieren, erfahren Sie im

DAX schließt über 13.200 Punkten -- Betrugsprozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn kommt -- AstraZeneca stoppt Test von Corona-Impfstoff -- Airbus, QIAGEN, Slack, Apple im Fokus

Schaeffler baut Tausende Stellen in Deutschland ab. Bayer investiert in US-Biotech-Firma Recursion. LVMH will Tiffany-Übernahme nicht wie gehabt abschließen. Samwer-Brüder dürfen Rocket Internet zum geplanten Preis von der Börse nehmen. EU will sich über 200 Millionen Impfstoffdosen von BioNTech sichern. Corestate Capital traut sich wieder Prognose für 2020 zu.