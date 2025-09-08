European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag gesucht
Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,0 Prozent auf 0,057 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 11:58 Uhr in der Tradegate-Sitzung 4,0 Prozent auf 0,057 EUR zu. In der Spitze gewann die European Lithium-Aktie bis auf 0,058 EUR. Bei 0,051 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.081.246 European Lithium-Aktien.
Am 09.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,058 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 1,404 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,014 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,088 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.09.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von European Lithium.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.