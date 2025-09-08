DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,74 +0,8%Gold3.643 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Vormittag stärker

09.09.25 09:24 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 0,056 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie konnte um 09:13 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 0,056 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,057 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,051 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 539.701 Stück.

Am 25.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,058 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 2,128 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 297,183 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

