European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 25,5 Prozent im Plus bei 0,133 EUR.
Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der Tradegate-Sitzung 25,5 Prozent auf 0,133 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,133 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,110 EUR. Zuletzt wechselten 9.234.439 European Lithium-Aktien den Besitzer.
European Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.
