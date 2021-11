European Lithium Aktie News: European Lithium verliert

Die Aktie verlor zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 1,6 Prozent auf 0,120 EUR. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,115 EUR nach. Bei 0,115 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Bisher wurden via Stuttgart 1.439.719 European Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2021 markierte das Papier bei 0,137 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 09.11.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,023 EUR.

Die European Lithium Ltd Aktie wird unter der ISIN AU000000EUR7 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Sydney, London, Nasdaq OTC, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. European Lithium Ltd ist ein Unternehmen aus der Branche Rohstoffe aus Australien.

