European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Vormittag tief

Blick auf European Lithium-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,4 Prozent auf 0,050 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von European Lithium gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Um 23:20 Uhr ging es um 6,4 Prozent auf 0,050 USD abwärts. In der Spitze büßte die European Lithium-Aktie bis auf 0,050 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 0,052 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.000 European Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.07.2023 bei 0,320 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 540,000 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (0,030 USD). Abschläge von 40,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 14.03.2025 werfen.

Redaktion finanzen.net