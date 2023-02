European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag in Rot

Die European Lithium-Aktie musste um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 0,048 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,048 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,048 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,107 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,878 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,034 EUR fiel das Papier am 23.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,582 Prozent.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte European Lithium am 17.03.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 15.03.2024 dürfte European Lithium die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock