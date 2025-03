European Lithium Aktie News: European Lithium zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 0,029 EUR nach oben.

Die European Lithium-Aktie konnte um 15:48 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 0,029 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,029 EUR. Bei 0,028 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 230.600 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,050 EUR erreichte der Titel am 20.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,126 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,350 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 14.03.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. European Lithium dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net