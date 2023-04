European Lithium Aktie News: European Lithium am Montagvormittag mit Abschlägen

Die European Lithium-Aktie musste um 19:56 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 0,044 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die European Lithium-Aktie bei 0,042 EUR. Bei 0,042 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 669.265 European Lithium-Aktien.

Am 07.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,099 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,814 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,034 EUR fiel das Papier am 24.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 30,060 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 14.09.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 12.09.2024 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium Ltd

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com