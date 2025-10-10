DAX24.565 -0,2%Est505.623 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Blick auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagmittag kräftig

10.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 13,8 Prozent im Plus bei 0,153 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 13,8 Prozent auf 0,153 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.835.382 European Lithium-Aktien.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

