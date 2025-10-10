European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagmittag kräftig
Die Aktie von European Lithium gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 13,8 Prozent im Plus bei 0,153 EUR.
Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 13,8 Prozent auf 0,153 EUR. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10.835.382 European Lithium-Aktien.
Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
